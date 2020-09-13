Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-0
Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Antalyaspor maçı 2-0 kazandı.
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında zorlu maçta Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor'un gollerini 41. dakikada Bünyamin Balcı, 77. dakikada Hakan Özmert kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren, Fredy, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, H. İbrahim, Berat, Ayite, Soner, Sio, Candeias, Stancu
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.
25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.
41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Giovanni Sio, Taraftarlardan Gelen Soruları Yanıtlıyor