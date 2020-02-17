Antalyaspor-Kasımpaşa maçı canlı bahisle Misli.com'da...

İkinci yarıya Tamer Tuna yönetiminde giren ve son 3 maçından 5 puan çıkartan Antalyaspor önemli transferlere de imza attırdı. Kadrosunu güçlendiren Kırmızı Beyazlılar Türkiye Kupası’nda bu sezonun flaş takımı Sivasspor’u da saf dışı bırakarak sezonun kalanında ligde kalma yarışında kolay teslim olmayacağını gösterdi. Sinan Gümüş, Lukas Podolski ve Adis Jahovic gibi dikkat çeken isimleri bünyesine katan Akdeniz ekibi iyi bir hücum hattı kurdu.

Bu hafta Ankaragücü ve Kayserispor gibi takımların kazanması bu karşılaşmanın önemini bir kat daha artırdı. Kasımpaşa da tıpkı Antalyaspor gibi ligde kalma mücadelesi veriyor. Ancak onlar rakibinin tam aksine toparlanmak bir yana her geçen hafta işini daha da zora sokuyor. Son olarak Galatasaray’a 3-0 yenilen İstanbul ekibi maçta herhangi bir varlık gösteremedi ve savunmasındaki boşluklarla ilerisi için pek de iyi sinyaller vermedi. Önündeki 4 maçta düşme stresi yaşayan takımlarla oynayacak Kasımpaşa’nın kaderi bu fikstürden çıkaracağı puanla belli olacak.

Ev sahibinde Nazım Sangare, Bahadır Öztürk ve Yekta Kurtuluş sakat, Veysel Sarı ise cezalı. Yeni transferlerden Adis Jahovic’in durumu ise şüpheli. Kasımpaşa’da ise Fatih Öztürk, Bengali Koita, Loret Sadiku, David Pavelka ve Ricardo Quaresma gibi isimlerin sakatlığı bulunuyor. Takımın skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Haris Hajradinovic ise kırmızı kart cezalısı.

CANLI BAHİSTE ANAHTAR İSTATİSTİKLER

Antalyaspor 6 maçtır kaybetmiyor.

Antalyaspor’un Tamer Tuna göreve geldikten sonra çıktığı 4 lig maçının 3’ünde ilk yarı 1.5 gol üzeri skor oldu.

Kasımpaşa ligde 6 maçtır kazanamıyor.

Kasımpaşa bu 6 maçlık seride 21 gol yedi.

Kasımpaşa’nın ligdeki son 10 maçının 8’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

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Galatasaray maçında izlediğimiz Kasımpaşa bu sezonun en kötü takımı ifadesini kullanabilirim. Yenilenen ve değişen Kasımpaşa takımı ışık vermiyor. Tamer Tuna ile değişime giren Antalyaspor'da durum ise tam tersi! Kupada yarı finale kaldılar, oyun anlamında iyi ışıklar veriyorlar ve kadro derinliğine de sahip oldular. Ev sahibi kazanır diyorum