Antalyaspor - Kayserispor: 2-0

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Antalyaspor'un gollerini 37. dakikada Amilton ve 40. dakikada Fredy kaydetti.

Kayserispor'un, Antalyaspor maçında 5 dakikada 2 golü iptal edildi

65. dakikada Kayserisporlu Pedro Henrique'nin golden önce topu alırken Veysel Sarı'ya faul yaptığı VAR ile tespit edildi ve hakem Ümit Öztürk golü iptal etti. 70. dakikada ise Kayserispor'un Henrique ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle VAR sonrası iptal edildi. Kayserispor'un 2 golü, VAR incelemesi sonrası geçerli olmadı.

Bu sonuçla Antalyaspor 17 puanla 12. sırada yer aldı. Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam (Dk. 81 Hakan Özmert), Podolski (Dk. 81 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic (Dk. 65 Orgill)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic (Dk. 68 İlhan Parlak), Attamah, Lennon, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Alibec (Dk. 46 Kanga)

Goller: Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sam, Dk. 37 Amilton, Dk. 90 4 Nuri Şahin, Dk. 90 5 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 86 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk, bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.

70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.