Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Mücadele golsüz sona erdi.

Ev sahibi Antalyaspor'da sakat olan Adis Jahovic ve Nazım Sangare bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Konuk İttifak Holding Konyaspor'da ise Leonard Zuta ve sakat olan Ferhat Öztorun'a görev verilmedi.



ANTALYASPOR - KONYASPOR: 0-0

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Celutska x, Kudriashov x, Chico x, Sinan Gümüş xx (Doğukan Sinik dk. 79 x), Yekta x (Charles dk. 6 x), Mukairu x, Fredy x, Blanco x (Amilton dk. 64 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan,Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Podolski, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Hakan Özmert

Teknik direktör: Tamer Tuna

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ömer Ali Şahiner x, Selim Ay x, Anicic x, Guilherme x, Shengelia x (Hurtado dk. 74 x), Volkan Fındıklı x, Milosevic x, Jonsson x, Miya x (Mak dk. 55 x), Thuram x (Bajic dk. 85 ?)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ali Turan, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Skubic

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Charles (Antalyaspor)

Maçtan notlar

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

13. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

48. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasında topla buluşan Chico’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.

73. dakikada Guilherme’nin köşe vuruşunda Volkan Fındıklı’nın kafası üstten auta gitti.

90+2. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

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