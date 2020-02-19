Antalyaspor, Malatyaspor'a hazırlanmaya başladı

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri karşılaşmadan sonra bir gün izin yaptı.

Akdeniz temsilcisi, bu haftaki Yeni Malatyaspor mücadelesi için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.