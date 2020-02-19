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19.02.2020 - 23:26 | | ANTALYA (AA)

Antalyaspor, Malatyaspor'a hazırlanmaya başladı

Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 23 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Malatyaspor'a hazırlanmaya başladı

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri karşılaşmadan sonra bir gün izin yaptı.

Akdeniz temsilcisi, bu haftaki Yeni Malatyaspor mücadelesi için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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