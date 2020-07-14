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14.07.2020 - 11:59 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor revire döndü! 6 eksik...

FRAPORT TAV Antalyaspor'da Hakan Ã–zmert kart cezasÄ±, BahadÄ±r Ã–ztÃ¼rk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, N'dinga ise sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larda Fredy Ribeiro, Sinan'Ä±n ise oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ± kontrollerin ardÄ±ndan belirlenecek.Â

Antalyaspor revire döndü! 6 eksik...
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FRAPORT TAV Antalyaspor, SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta maÃ§Ä±nda pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maÃ§ 18.30'da baÅŸlayacak. KÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla baÅŸlayacak.

Sakat oyuncularÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kadroda yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerle baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde eden teknik direktÃ¶r Tamer Tuna yÃ¶netimindeki kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ deplasmanÄ±ndan puan kazanmayÄ± hedefliyor. KulÃ¼p tarihinde 7 dÄ±ÅŸ saha yenilmezlik serisiyle ilki yaÅŸayan Fraport TAV Antalyaspor, Ankara deplasmanÄ±ndan puanla dÃ¶nerek rekoru 8'e Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyor.

Antalyaspor revire dÃ¶ndÃ¼ 6 eksik...

Fraport TAV Antalyaspor'da Hakan Ã–zmert kart cezasÄ±, BahadÄ±r Ã–ztÃ¼rk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, N'dinga ise sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek. KÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±larda Fredy Ribeiro, Sinan'Ä±n ise oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ± kulÃ¼p doktorlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi kontrollerin ardÄ±ndan belirlenecek.

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