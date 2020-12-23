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23.12.2020 - 11:23 |

Antalyaspor, Rizespor deplasmanında kazanmak istiyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk dış saha galibiyetini 14. haftada yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta almak istiyor.

Antalyaspor, Rizespor deplasmanında kazanmak istiyor
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Ligde 13. haftayı Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada 2-0 yenerek tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puan cetvelinde üç sıra yükseldi. Geride kalan 13 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Akdeniz ekibi, 14. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.  

Rize'de üç puan hedefi

Bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, dış
sahada ilk üç puan sevincini Rize deplasmanında yaşamayı hedefliyor.  Antalyaspor sahasındaki 7 iç saha mücadelesinde ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Süğlün: "Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz"

Son üç lig maçında da kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlılar, Rize'den üç puanla döneceğine inanıyor.  Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hes Kablo Kayserispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.  Ligde yakaladıkları yükselişi Çaykur Rizespor maçında sürdürmeyi planladıklarını anlatan Süğlün, şöyle konuştu:  "Kaliteli bir kadroya sahibiz. Rizespor'da kaliteli bir ekip. Biz her maçımıza galibiyet için çıkıyoruz. Rizespor maçında da sahaya bu hedefle çıkacağız. Ligde yükselişe geçtik. Tek düşüncemiz bu iyi gidişatı devam ettirmek. Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz."

Antalyaspor, Rizespor deplasmanında kazanmak istiyor

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