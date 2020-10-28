Antalyaspor sahasında 5 maçtır kaybetmiyor

Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybeden Antalyaspor'da, Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar en son geçen sezonun 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Akdeniz temsilcisi, son 20 iç saha maçında ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.

'BU SEZON SAHASINDA KAYBETMEDİ'

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 maçta ise yenilmedi. Kırmızı beyazlılar bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Antalyaspor, bu sezonki iç saha maçlarında Gençlerbirliği'ni 2-0, Denizlispor'u 1-0 yenerken, toplam 4 kırmızı kartın çıktığı Gaziantep FK maçını ise 1-1 berabere tamamladı. Akdeniz temsilcisi, ligin 7'nci haftasının kapanış maçında karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında da kaybetmek istemiyor.