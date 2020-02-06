Antalyaspor - Sivasspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Ara transferin hızlı takımlarından Antalyaspor ligin ikinci devresine 4 puanla girerek iyi bir başlangıç yaptı ve ligde kalma yolunda umutlandı. Hafta sonu oynayacakları kritik Kayserispor karşılaşmasına rağmen Sivasspor maçına da büyük önem veren Kırmızı Beyazlılar’da yeni transfer Podolski ve Jahovic ile sakatlığı bulunan Sangare forma giyemeyecek.

Muhteşem geçen bir ilk yarının ardından ikinci yarıya da deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek başlayan Sivasspor Rizespor ve son olarak Gaziantep FK karşısında yaşanan puan kayıplarıyla sarsıldı. Liderliğini sürdüren konuk ekip hafta sonunda Başakşehir ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Antalyaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Kone ve Marcelo son antrenmana katılmadı. Yine çalışmaya katılamayan Emre Kılınç’ın durumu da şüpheli. Kırmızı Beyazlılar’da Brezilyalı Fernando ise tamamen iyileşerek takıma döndü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Antalyaspor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Bu 4 karşılaşmanın tümünde ilk yarılar 1.5 gol üzeri bitti.

Sivasspor’un son 7 maçının 5’i 2.5 gol üzeri bitti.

Sivasspor son 5 maçın 4’ünde gol yedi.

Sivasspor 7 maçtır gol atıyor.

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MİSLİ.COM YORUMCUSU YAŞAR GÜLAY’IN TERCİHİ

Ligde Antalya alt sıralardan uzaklaşmak, Sivasspor ise iki maçta kaybettiği 5 puanın ardından hatfa sonu Başakşehir'i devirip yeniden motive olmak istiyor. Ev sahibi de zorlu bir fikstür öncesinde. Hafta sonu, sonuncu Kayseri ile deplasmanda sonra da evlerinde Kasımpaşa ile karşılaşacaklar. İki maçta 6 puan onları ateş hattından uzaklaştıracak, aksi durumda tehlikenin boyutu büyüyecek. Tamer Tuna önceki turda Göztepe karşısına as isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkmıştı. İçeride 4-3 kazandılar, deplasmanda da 2-2 kalıp tur atladılar. Rıza Çalımbay maç takviminden yakındı. Bu maçı oynadıktan sonra gece Sivas'a dönemeyeceklerini, bir gün sonra şehre ulaşacaklarını ve ardından da tek idmanla Başakşehir ile kritik bir sınava çıkacaklarını ve bu nedenle kupa ile lig arasında tercih durumunda kalmaya zorlandıkları isyanında bulunmuştu. Golcüleri Aroune kone, kanat oyuncusu Emre Kılınç, sağ bek Marcelo Goiano, sol kanat Fernando Andrade sakatlıkları nedeniyle bu maçta yok. Ev sahibinin yenilmezliği denenir.