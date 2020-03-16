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16.03.2020 - 19:18 |

Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ev sahibi takımda bu maç öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor ancak Charles ve Bahadır sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacaklar. İşte maçın ilk 11'leri...

Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan karar gereği seyircisiz oynanacak karşılaşma öncesi ev sahibi ekibin 27 puanı bulunuyor. Konuk takım Sivasspor ise 49 puanda... Antalyaspor bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor, Sivasspor ise zirve yarışının çetin geçtiği haftayı galibiyetle kapatarak iddiasını sürdürme hedefinde.

11'LER

Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin

Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

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