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Fraport TAV Antalyaspor, SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta maÃ§Ä±nda pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maÃ§ 21.00'da baÅŸlayacak. Sakat oyuncularÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kadroda yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerle baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde eden teknik direktÃ¶r Tamer Tuna yÃ¶netimindeki kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ deplasmanÄ±ndan puan kazanmayÄ± hedefliyor. KulÃ¼p tarihinde 7 dÄ±ÅŸ saha yenilmezlik serisiyle ilki yaÅŸayan Fraport TAV Antalyaspor, Ankara deplasmanÄ±ndan puanla dÃ¶nerek kulÃ¼p rekorunu 8'e Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyor.

Teknik direktÃ¶r Tamer Tuna yÃ¶netiminde ikinci devre elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larla puanÄ±nÄ± 41'e yÃ¼kselten kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, kulÃ¼p tarihinde ilk defa 11 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisine yaÅŸadÄ±. Ligin ilk devresini 14 puanla tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, ikinci yarÄ±da Tamer Tuna ile kulÃ¼p tarihinin ilklerini de yaÅŸadÄ±. Son 15 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 maÄŸlubiyet, 6 beraberlik, 7 galibiyet elde eden kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, ligi Ã¼st sÄ±ralarda tamamlamak iÃ§in MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± kazanmayÄ± istiyor.

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