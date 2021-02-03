Antalyaspor Teknik Direktörü: Ersun Yanal: Bu sistem, bu adamlarla yürümüyor

Çok yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını ve herkesin stresli olduğuna vurgu yapan Ersun Yanal, “Hepimiz gerginiz. Bu gerginlikler bizi zaman zaman farklı yollara götürüyor. Herhalde bugün bütün insanlarımızın pandemiden dolayı en büyük eğlencesi televizyonlardan maç izlemek. Değişik kurallar geldi. Kuralların başında en önemlisi VAR sistemi. Çok tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Hatalar oluyor. Hatalar olacaktır. Hatalar ile beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Maalesef herkes bundan şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, eğer problem yaşıyor ve bunları defalarca tekrarlıyorsan bu stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı ve iyi durmalı. Bugün maalesef ben çok sinirlendim. Arkadaşlarım çok sinirlendi. Takım çok sinirlendi. Yayın organlarında bazı yazarlar oyunu eleştirebilir. Çok haklıdırlar. Oyunun en güzel tarafı o. ‘İki şut attın, gol attın' gibi eleştiriler. İstatistikler etek gibi. Nereye çekersen oraya gider. Bize diyorlar ki 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto giy'. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz. Bugün maalesef maçın önüne bazı şeyler geçti. Evet biz bugün kazabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş ile bazı oyunlarda baş edemeyebilirdik. Bazı bölümlerde biz daha iyi olabiliriz. Ki yaptığımız bazı dakikalar da oldu. Ama biz hakemle baş edemedik. Sistem hatalarla baş edemiyor. Maalesef büyük hatalar oluyor. Beşiktaş bizi yenemeyecek iddiasında değiliz. Hele biz bu işi çözemiyorsak. VAR’ı getirdik. VAR da sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı.”