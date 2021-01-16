Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1 (Maç sonucu)

Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor'un golünü 25. dakikada Amilton kaydetti. Trabzonspor'un golünü 90+6. dakikada Afobe attı.

Kırmızı çıktı

Ersan Gülüm 33. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Ekuban penaltı kaçırdı

Trabzonspor'da 12. dakikada penaltı noktasına gelen Ekuban atıştan yaralanamadı.

Trabzonspor, 18 maçta 27 puanla 8. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 19 maçta 25 puanla 9. sırada kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90 6 Afobe (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.

12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi. Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.

90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.

Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.

Karadeniz temsilcisinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Joao Pereira, Vitor Hugo, Yusuf Sarı, Flavio Da Silva, Safa Kınalı, Benik Afobe kulübede yer aldı.

Antalyaspor'da tek değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm'e görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar, Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Fedor Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Dever Orgill 11'iyle sahada yer aldı.

Akdeniz ekibinde Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Omar Imeri, Doğukan Sinik, Serdar Poyraz, Mevlüt Han Ekelik, Sidney Sam, Adis Jahovic kulübede görev bekledi.

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