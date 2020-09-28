Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Antalyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Antalyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Antalyaspor puanını 7'ye yükseltirken Denizlispor 1 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Frediy’in kafasını kaleci son anda kornere çeldi.
29. dakikada Recep Niyaz’ın rakip yarı alanın ortasındaki sert şutunu kaleci kontrol etti.
34. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bünyamin kontrol edip, Amilton’a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci kurtardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski’nin şutu kalecide kaldı.
58. dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kontrol etti.
82. dakikada Podolski’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton’un dokunuşu Pantilimon’da kaldı.
83. dakikada Frediy’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada Rodella’nın ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
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