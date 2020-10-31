Antalyaspor'a teknik direktör dayanmıyor

Fraport TAV Antalyaspor'da 30 Haziran 2016 yılında başkanlığa seçilen Ali Şafak Öztürk, 11 Aralık 2017 yılında istifa ederek, başkanlığı Cihan Bulut'a bıraktı. Öztürk, 31 Ağustos 2018 yılında tek listeyle girdiği seçimi kazarak tekrar başkanlığa seçildi. Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı döneminde 5, Cihan Bulut döneminde ise 2 hoca değişikliği yapan kırmızı beyazlı takım 7 hoca değiştirirken, 8'inci teknik direktör arayışına geçti. Akdeniz ekibinin listesinin ilk sırasında ise Abdullah Avcı ismi bulunuyor. Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk ve Cihan Bulut'un başkanlıkları döneminde Jose Morais, Rıza Çalımbay, Leonardo Araujo, Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas ve Tamer Tuna teknik direktör olarak görev alan isimler oldu.

'MORAİS İLE 4 MAÇ DEVAM EDEBİLDİ'

Antalyaspor'da 30 Haziran 2016 yılında başkanlık görevini devralan Ali Şafak Öztürk, önceki yönetim tarafından teknik direktör olarak takımın başına getirilen Portekizli Jose Morais ile yola devam etti. Öztürk, Portekizli teknik adamla göreve geldikten sonra 4 maç devam edebildi. 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Portekizli teknik adam Morais, Galatasaray deplasmanında alınan 3-1'lik yenilginin ardından görevinden alındı.

MORAİS'İN YERİNE ÇALIMBAY

10 ay takımın başında kalan ve aldığı sonuçların ardından Antalyaspor yönetimi tarafından görevden alınan Morais'in yerine Rıza Çalımbay getirildi. Akdeniz ekibinde göreve geldiği 2016- 2017 yılında kulüp rekoru kırarak ligi 6'ncı sırada bitirmesine rağmen, bir sonraki sezonun 5'inci haftasında görevden alındı. Çalımbay, Antalyaspor'un başında lig ve kupa dahil 34 maça çıkarken, bu maçlarda 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 da yenilgi aldı. Kırmızı beyazlı takımda Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmasının ardından o dönem alt yapı direktörü olarak görev alan İspanyol David Badia takımı hazırlayan isim oldu. Badia, 1 Süper Lig maçında takımı mücadeleye hazırladı.

LEONARDO 10 MAÇ KALDI

Rıza Çalımbay'ın görevi bırakmasının 10 gün sonrasında ise Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetimi takımın başına Brezilalı Leonardo Araujo'yu getirdi. Brezilyalı tecrübeli teknik adam Akdeniz ekibi Antalyaspor'un başında sadece 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası maçı olmak kaydıyla sadece 10 maça çıkma başarısı gösterdi. Leonardo, 8 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, 2 kupa maçını ise galibiyetle tamamladı. Leonardo'nun da takımdan gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör gelene kadar takımı yine alt yapı direktörü David Badia maçlara hazırladı. Badia, 3 maçta daha Antalyaspor'un başında teknik adam olarak görev yaptı.

BULUT, HAMZA HAMZAOĞLU'NU GETİRDİ

Leonardo'nun takımdan gönderilmesinin ardından, Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk, görevinden istifa etti. Öztürk'ün yerine tek adayla girilen seçimde Cihan Bulut başkanlığa seçildi. Cihan Bulut başkanlığa seçildikten sonra teknik direktör olarak Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı. Toplam 18 maçta kırmızı beyazlıların başında yer alan Hamzaoğlu, ligde oynanan 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik 8 yenilgi aldı. Hamza Hamzaoğlu, Türkiye Kupası'nda takımın başında aldığı tek maçta da galibiyet göremedi.

BÜLENT KORKMAZ DÖNEMİ

Kırmızı- beyazlı kulüp, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirdi. Cihan Bulut, döneminde takımın başına geçen Bülent Korkmaz, Ali Şafak Öztürk'ün 2'nci başkanlığı döneminde görevini sürdürdü. Cihan Bulut'un başkanlığı döneminde Bülent Korkmaz 3 Süper Lig maçında görev aldı. Korkmaz, Ali Şafak Öztürk'ün ikinci başkanlığı döneminde görevini toplam 49 maçta daha sürdürdü. Kırmızı beyazlı takımla toplamda 52 maçta takımın başında bulunan Korkmaz, lig maçlarında 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 yenilgi, Türkiye Kupası maçlarında ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1'de yenilgi performansı gösterdi.

STJEPAN TOMAS İLE 8 MAÇ

2019- 2020 sezonunun 11'inci haftasında deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın ardından takımdan ayrılan Bülent Korkmaz'ın yerine başkan Ali Şafak Öztürk, 44 yaşındaki Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı. Takımın başına 12'inci haftada oynanan Gaziantep FK maçıyla geçen Hırvat teknik adam Stjepan Tomas, Akdeniz ekibiyle sadece 6 lig, 2 Türkiye Kupası maçında takımın başında yer alabildi. Tomas'ın, sahaya sürdüğü 8 maçta Antalyaspor sadece 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3'de yenilgi elde etti.

GİDENLER KERVANINA EKLENDİ

2015- 2016 sezonundan bu yana Ali Şafak Öztürk ve Cihan Bulut dönemindeki Fraport TAV Antalyaspor başkanlıklarında son olarak karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı Tamer Tuna ile beraber toplam 7'nci kez hoca değişikliğine gidildi. Tamer Tuna, geçen sezon geldiği kırmızı beyazlı takımdan bu sezon 6'ncı hafta itibariyle ayrılmış oldu. Tuna, Antalyaspor'un başında 23'ü lig, 6'sı Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 29 maçta görev aldı. Başarılı teknik direktör Tuna, 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi, Türkiye Kupası maçlarında ise, 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

SEKİZİNCİ HOCA AVCI MI OLACAK?

Antalyaspor'un yeni teknik direktör arayışları da devam ediyor. Akdeniz ekibi, adı son günlerde Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşmelerini sürdürüyor. Kırmızı beyazlılarda Aykut Kocaman ismi de gündemde bulunuyor.

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