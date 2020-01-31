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31.01.2020 - 16:08 | | ANTALYA (AA)

Antalyaspor'da 3 oyuncu kiralık olarak gitti

Akdeniz ekibi, 3 futbolcusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi.

Antalyaspor'da 3 oyuncu kiralık olarak gitti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Harun Kavaklıdere, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Harun Kavaklıdere'nin Ekol Göz Menemenspor'da, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'in ise Fethiyespor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymeleri konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular için başarı dileğinde bulunuldu.

 

 

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