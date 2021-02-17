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17.02.2021 - 14:08 | | AA

Antalyaspor'da bir istifa daha!

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu görevinden ayrıldı

Antalyaspor'da bir istifa daha!
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Antalyaspor AŞ'de Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından 23 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul öncesi yönetim kurulu başkanlığını devralan Emin Kemal Hesapçıoğlu, görevini bıraktığını açıkladı.

Hesapçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulundan bugün itibarıyla ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Görev süresi boyunca armanın yer aldığı şanlı bayrağı layıkıyla taşıdığına inandığını aktaran Hesapçıoğlu, şunları kaydetti:

"Kararımın, bizden sonra gelecek olan yönetimin önünü açmak, kendilerine fırsat tanımak için alındığının bilinmesini isterim. Biliyorum ki bizden sonra gelecek olan yönetimimiz bayrağımızı daha yukarıya taşıyacak, hayalini kurduğumuz başarıları elde edecektir. Yönetim kurulu başkanlığını bırakıyor olmama rağmen kulübümüzün her zaman yanında olmayı sürdüreceğim. Görev sürem boyunca aynı yönetim kurulunda yer aldığım yol arkadaşlarıma, birlikte çalıştığımız teknik ekip ile futbolcularımıza, fedakar personelimize ve bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarım."

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