Antalyaspor'da Doğukan, 60 gün sonra forma giydi

Bu sezon sakatlıklardan dolayı birçok oyuncusunu kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da Doğukan Sinik sevinci yaşanıyor. Genç oyuncu Doğukan, sakatlığını atlattı ve tam 60 gün sonra sahaya çıkma başarısını gösterdi. Sezonun ilk 2 haftasında oynanan Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de oynayan genç oyuncu Doğukan Sinik, daha sonra ligde oynanacak Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarının kadrosunda yer almadı. Gaziantep FK'ye karşı iğneyle sahaya çıkan Doğukan Sinik bu mücadelede 19 dakika sahada kaldı. Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanması sonucu oluşan kemik ödemi nedeniyle ligde oynanan sonraki 7 maçı kaçıran Sinik, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beypiliç Boluspor ile oynanan maçta formasına kavuştu.

'60 GÜN SONRA FORMA GİYDİ'

Kırmızı beyazlıların gelecek vaadeden genç yıldız oyuncusu 60 gün sonra yeşil sahalara döndü. Genç oyuncu teknik direktör Ersun Yanal tarafından Beypiliç Boluspor maçının son 11 dakikasında sahaya sürüldü.

'LİGDE 9 MAÇ KAÇIRDI'

Sakatlığından dolayı bu sezon ligde oynanan 12 maçın sadece 3'ünde forma giyebilen Doğukan Sinik, 9 maçta ise takımını yalnız bıraktı. Genç oyuncu, 3 lig maçında 143 dakika sahada kalırken gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Doğukan'ın forma giydiği bu 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz ekibi Doğukan'ın forma giydiği maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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