Antalyaspor'da Fredy sevinci

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da hazırlıklar devam ederken, sakatlığı bulunan Fredy'den sevindirici haber geldi.

Adalesinde ikinci derece yırtık olan ve 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Angolalı oyuncunun görev verilmesi halinde Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'de 7'nci haftasının kapanış maçında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte antrenmanlar geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak yolların ayrıldığı Tamer Tuna'nın yardımcıları tarafından gerçekleştirildi. Akdeniz ekibinde antrenman düz koşuyla başlarken, pas çalışmasının ardından taktik maçla sona erdi.

4 SAKAT OYUNCU SALONDA ÇALIŞTI

Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Drole, Hakan Özmert ve Eren Albayrak takımdan ayrı salonda çeşitli çalışmalar yaptı.

7 OYUNCU OYNAYAMAYACAK

Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezaları bulunan Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra Serdar Gürler, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Drole ve Eren Albayrak sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.

YÖNETİCİLER DE TAKİP ETTİ

Fraport TAV Antalyaspor'da yapılan çalışmayı Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yöneticiler Berkay Bahar ve Aytaç Altay da takip etti. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın son çalışmasını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.