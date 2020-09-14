Antalyaspor'da galibiyet başkana ve taraftara armağan

Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Geçen sezon ligdeki çıkışını bu sezonda evinde 3 puan kazanarak sürdüren kırmızı beyazlılarda, maç sonrası galibiyetin sevinci yaşandı. Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı beyazlılarda ilkler yaşandı. Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden genç futbolcu Bünyamin Balcı, takımının sezon açılış golünün yanı sıra kırmızı beyazlı formayla Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırmanın sevincini yaşadı. Fraport TAV Antalyaspor'un diğer golünü de takım kaptanı Hakan Özmert kaydetti. Kırmızı beyazlıların bu sezon kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Nuri Şahin ve Dever Orgill de yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

NURİ ŞAHİN İLE PODOLSKİ AYNI FORMAYLA SAHADA

Gençlerbirliği karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'un iki yıldız futbolcusu Nuri Şahin ile Lukas Podolski oyuna sonradan girerek, ilk kez aynı takımda forma giydi. Yıllar önce aralarında yaşanan gerginlikle gündeme gelen Podolski ile Şahin, kırmızı beyazlı takımın başarısı için ter döktü. Bundesliga'da 10 yıl önce oynanan maçtaki bir pozisyonda, kendisine Türkiye'nin Almanya'ya 3-0 kaybettiği maçı hatırlatması üzerine gerginlik yaşadığı Lukas Podolski'ye, 30 saniye sonra attığı golün ardından dizlerinin üzerinde kayarak sevinç gösterisiyle cevap veren Nuri Şahin yaşananların ardından karşılaşma sonrası Podolski'nin kendisinden özür dilediğini açıklamıştı.

GALİBİYET BAŞKAN BÖCEK İLE TARAFTAR TAŞGIN'A ARMAĞAN

Fraport TAV Antalyaspor kazanılan 3 puanı koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile hayatını kaybeden taraftarı Berkay Taşgın'a armağan etti. Kırmızı beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig'in ilk maçında Gençlerbirliği'ne karşı aldığımız 2-0'lık galibiyeti tedavisi devam etmekte olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek ile talihsiz kaza sonucu aramızdan ayrılan taraftarımız Berkay Taşgın'a armağan ediyoruz. Sn. Muhittin Böcek'e bir kaz daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Berkay Taşgın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

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