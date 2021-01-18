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18.01.2021 - 10:17 | | İHA

Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar'dan 5 gollük katkı

FT Antalyaspor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar, takımına ligde 3, kupada 2 gollük katkıyla takdir topladı.

Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar'dan 5 gollük katkı
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Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'un sezon başında TFF 3. Lig ekibi Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon görev aldığı maçlarda takımına önemli bir katkı verdi. Genç futbolcu Süper Lig’de çıktığı ilk karşılaşma olan Beşiktaş karşısında 85. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti. Gökdeniz Bayrakdar, takımının Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında 65. dakikada beraberlik golünü atma başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlıların genç yeteneği 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 39. dakikasında takımı adına ikinci golü attı. Süper Lig’de 3 gol atan Bayrakdar, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 gol attı. Genç futbolcu Boluspor ve Bursaspor karşılaşmalarında birer gol kaydetti.

Bayrakdar, ligde oynanan 19 maçın 18'inde görev aldı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu sadece ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemedi.
Ligde 838 dakika sahada kalan genç futbolcu,3’te sarı kart gördü.

Genç yıldız, verilen şansları iyi değerlendirerek teknik direktör Ersun Yanal’ın da değişmez oyuncuları arasında yer aldı.

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Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdardan 5 gollük katkı

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