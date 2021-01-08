Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 17. haftasında dün Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, ara vermeden Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları için toplandı.

Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena’da önce "hydroworx" havuzunda çalıştı, daha sonra soğuk şok odasına girdi.

Diğer grup, Belek'teki Regnum Carya Oteli'nin sahasında çalıştı.

Antrenman sonrası takım toplantısı sırasında, 32 yaşına giren kaleci Ferhat Kaplan için doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Kulüp Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu da katıldı.

Ferhat Kaplan, takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde doğum günü pastasını keserek tebrikleri kabul etti.