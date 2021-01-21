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21.01.2021 - 10:34 | | ANTALYA (İHA) -

Antalyaspor'da Konyaspor maçı öncesi 6 eksik

Antalyaspor’da Ufuk Akyol, Serdar Gürler, Drole, Podolski, Veysel Sarı ve Ali Eren İyican’ın sakatlıkları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda Nuri Şahin, Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ve Eren Albayrak kart sınırında yer alıyor.

Antalyaspor'da Konyaspor maçı öncesi 6 eksik
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Süper Lig’in son 3 haftasında iyi bir çıkış yakalayıp, 2 galibiyet 1 beraberlik alan Antalyaspor, 20. haftayı bay geçiyor. Ligde 25 puanla 11. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı İH Konyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Akdeniz ekibi, ilk yarının son maçından puan ya da puanlar alarak ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.

Antalyaspor’da Ufuk Akyol, Serdar Gürler, Drole, Podolski, Veysel Sarı ve Ali Eren İyican’ın sakatlıkları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda Nuri Şahin, Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ve Eren Albayrak kart sınırında yer alıyor.

Öte yandan Antalyaspor'daki ikinci döneminde Ali Şafak Öztürk'ün başkanlık görevini bırakması sonrası 9 Şubat'ta genel kurul yapılacağı bildirildi. Kurula kadar Antalyaspor'da başkanlık görevini başkan vekili Emin Hesapçıoğlu yürütecek.

Antalyasporda Konyaspor maçı öncesi 6 eksik

Antalyasporlu Podolski'nin Inter'le ilk golü

 

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