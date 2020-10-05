Antalyaspor'da milli başarı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yeni Malatyaspor'a yenilen Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kırmızı beyazlıların Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle 9 dış saha maçı ve 7 lig karşılaşmasında yenilmeme serisi sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, 4'üncü haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanla tamamladı. Milli maç nedeniyle lige verilen arada Malatya deplasmanı sonrası izne çıkan kırmızı beyazlılar, çarşamba günü antrenmana başlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor, çarşamba gününden itibaren yapacağı antrenmanlarla 18 Ekim'de oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçına hazırlanacak. Kırmızı beyazlılarda 4 futbolcu milli takım kampı nedeniyle takımdan ayrı olacak. Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcuları Bünyamin Balcı, Ümit Milli Takımının 13 Ekim 2020 Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna, Gökdeniz Bayrakdar da U19 Milli Takımının 12-13 Ekim'de Antalya'da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Fraport TAV Antalyaspor'da başarılı defans oyuncusu Fedor Kudriashov, Rusya Milli Takımı'nın Türkiye ve Macaristan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçları, Fredy Ribeiro da Angola Milli Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edildi. Doğukan Sinik ise kart cezası nedeniyle U21 Milli Takım kadrosunda yer almadı.