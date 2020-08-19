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19.08.2020 - 23:31 |

Antalyaspor'da Nuri Åžahin ilk antrenmanÄ±na çÄ±ktÄ±

Fraport TAV Antalyaspor'un 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Nuri Åžahin, yeni takÄ±mÄ±yla ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â

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SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Nuri Åžahin, yeni takÄ±mÄ±yla ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Afyonkarahisar'da bir hafta kamp yapan kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar, ikinci etap Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde baÅŸladÄ±.Â 

Antrenman Ã¶ncesi, Antalyaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n transferini bugÃ¼n duyurduÄŸu Nuri Åžahin ile kadroya dahil edildiÄŸi dÃ¼n aÃ§Ä±klanan Serdar GÃ¼rler, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Antalyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lukas Podolski de yeni sezon Ã¶ncesi takÄ±ma bugÃ¼n dahil oldu.Â 

Teknik direktÃ¶r Tamer Tuna yÃ¶netiminde Ä±sÄ±nma hareketleri ile baÅŸlayan idman, bÃ¼yÃ¼k sahada 6 grup halinde yapÄ±lan aerobik temelli toplu oyunlarla tamamlandÄ±.

Antalyasporda Nuri Åžahin ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Antalyaspor DeplasmanÄ±nÄ±n Perde ArkasÄ±

    Nuri Åžahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanÄ±na çÄ±ktÄ±
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