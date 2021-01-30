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30.01.2021 - 00:06 | | AA

Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı  Başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu  Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Şafak Öztürk için veda töreni düzenlendi.

Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi
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Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı  Başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu  Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Şafak Öztürk için veda töreni düzenlendi. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı  Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, baba-oğul Öztürklere teşekkür plaketi  verildi.  Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa  Yılmaz, yaptığı konuşmada, Öztürk ailesinin Antalyaspor'a katkılarını unutmanın  mümkün olmadığını belirtti.

Öztürk ailesinin Antalyaspor'a bundan sonra da destek vereceğine  inandığını kaydeden Yılmaz, "Kendileri her zaman bizim manevi başkanımız olarak  kalacaktır. Burası onların da yuvaları. Her zaman bu kulüpte yerleri var."  ifadelerini kullandı.

Fikret Öztürk de Antalyaspor'u çok sevdiklerini, kulübün bundan sonra  da başarıdan başarıya koşmasından mutluluk ve gurur duyacaklarını vurgulayarak,  "Her zaman Antalyaspor'un yanında olacağız. Yönetimden ayrılmış olsak da Süper  Lig'de başka hiçbir takıma desteğimiz olmayacaktır. Biz Antalyaspor'uz."  sözlerini kullandı.

 Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'a çok büyük emek verdiklerini  belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel şeyler yapmak istedik, en iyisini yapmayı denedik. Kolay bir  süreç değildi. Çünkü yolumuz kolay değildi. Bizim için geçmişten gelen yük  nedeniyle ekstra zor oldu. Ancak bu zorlu yolda, bu yönetim kurulu üyeleri ile  beraber olduğumuz için çok mutluyum. Moralimizin düştüğü anlarda dostlarımız, yol  arkadaşlarımız olmasaydı buraya kadar gelemezdik. Herkese çok teşekkür ediyorum."

    Törene, Antalyaspor AŞ Başkanı Emin Hesapçıoğlu ile yönetim kurulu  üyeleri de katıldı.

Antalyasporda Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi

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