Antalyaspor'da Podolski ve Fredy Trabzonspor maçında yok!

Antalyaspor, Trabzonspor maçında oynayamayacak oyuncuları açıkladı.

Lukas Podolski, Fredy; Trabzonspor maçında oynayamayacağı açıklanırken Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün maça yetiştirilmeye çalışıldığı duyuruldu.

Podolski en az 3 hafta yok

Antalyaspor kulübü yaptığı açıklamada "Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi’nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır. Buna göre, futbolcularımızdan Lukas Podolski’nin sağ uyluk arka adalesinde 'Grade 2C' yırtık tespit edilmiş olup 3-4 hafta oynayamayacağı, Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir. Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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