Antalyaspor'da sakat ve cezalı oyuncular can sıkıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çarşamba günü 21.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki mağlubiyetle sonlandırmanın üzüntüsünü yaşayan kırmızı beyazlılar, Trabzonspor deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor'da sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı ise teknik direktör Tamer Tuna ve teknik ekibin canını sıktı.

Kırmızı beyazlılarda Medipol Başakşahir karşılaşmasında sakatlanan Podolski ile tedavisi devam eden Bahadır Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fredy ile Ersan'ın Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise bugün yapılacak kontrollerin ardından belirlenecek. Kırmızı beyazlılarda sakat oyuncu sayısının fazlalığının yanı sıra Hakan ile Jahovic de kart cezasından dolayı Trabzonspor deplasmanında kadroda yer almayacak.