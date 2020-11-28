Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor'da tam 8 eksik
28.11.2020 - 13:45 | | Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor'da tam 8 eksik

Kırmızı-beyazlı takımda 7 oyuncu sakatlığı, Hakan Özmert ise kırmızı kart cezasından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da tam 8 eksik
ABONE OL

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor, toplamda 5'inci, Süper Lig'de ise 3'üncü kez karşılaşacak.

Kırmızı beyazlı takımda 7 oyuncu sakatlığı, Hakan Özmert ise kırmızı kart cezasından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 9 puanla 16'ncı sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, doğu temsilcisiyle toplamda 5'inci, Süper Lig'de ise 3'üncü kez mücadele edecek.

LİGDE ERZURUMSPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fraport TAV Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugüne kadar 4 maçta birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor, bu karşılaşmalardan sadece hazırlık maçında rakibini mağlup ederken, ligde oynanan 2 maçta ise Erzurumspor'a karşı galibiyet yüzü göremedi.

Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk kez 2014 yılında Ziraat Türkiye Kupası maçında birbirlerine rakip oldu. Kırmızı beyazlılarla, mavi beyazlıların bu mücadelesini Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-1 kazandı. İki takım Süper Lig'de birbirlerine 2 maçta rakip olurken, bu maçlarda Antalyaspor galibiyet alamadı. 2 maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Akdeniz ekibi, Erzurumspor'u hazırlık maçında 1 kez yenebildi.

LİGDE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar 6 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Kalesinde 13 gole engel olamayan Antalyaspor, rakiplerine ise sadece 5 gol atabildi.

8 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Fraport TAV Antalyaspor'da, zorlu Erzurum deplasmanına 8 oyuncusundan yoksun gidecek. Antalyaspor'da Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Dever Orgill, Doğukan Sinik, Sidney Sam sakatlıkları, Hakan Özmert ise kırmızı kart cezasından dolayı takımlarını yalnız bırakacak.

Yarın saat 13.30 da oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan düdük çalacak.

MUHTEMEL KADRO

Kırmızı beyazlı takımın muhtemel 11'i şöyle: Ferhat, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic.

Cezalı: Hakan Özmert

Sakat: Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Dever Orgill, Doğukan Sinik, Sidney Sam

Antalyasporda tam 8 eksik

 

Marcao, elektronik sigara içerken görüntülendi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Antalyaspor'da tam 8 eksik
    Antalyaspor'da tam 8 eksik
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
    CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
  4. Karacabey'de Fenerbahçe heyecanı
    Karacabey'de Fenerbahçe heyecanı
  5. A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hollanda
    A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hollanda



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Son dakika | Şok iddia: Maradona fakir öldü!

Son dakika | Şok iddia: Maradona fakir öldü!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 58. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 58. maça çıkıyor

Son dakika | Serdar Dursun, Almanya'yı golleriyle salladı!

Son dakika | Serdar Dursun, Almanya'yı golleriyle salladı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet