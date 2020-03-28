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28.03.2020 - 21:34 | | DHA

Antalyaspor'da telekonferans ile idman! Çocukları ise...

FRAPORT- TAV Antalyaspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında lige verilen arada, çalışmalarını telekonferans aracılığıyla sürdürdü. Oyuncuların çocukları da zaman zaman katılarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Antalyaspor'da telekonferans ile idman! Çocukları ise...

Fraport-TAV Antalyasporlu futbolcular teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programlar çerçevesinde her gün evlerinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Futbolcular, iki günde bir de telekonferans aracılığıyla toplu olarak çalışma fırsatı buluyor. Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların fiziksel durumları da kontrol altında tutuluyor. 

ÇOCUKLAR RENK KATTI

Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanına Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da zaman zaman katılarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Antalyaspor'da futbolcular yarın kendilerine verilen programı tek başlarına uygulayacak, 30 Mart Pazartesi günü yeniden telekonferans antrenmanlarına devam edilecek. 

Antalyasporda telekonferans ile idman Çocukları ise...

Antalyasporda telekonferans ile idman Çocukları ise...

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