Antalyaspor'da telekonferansla antrenman!

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'in ertelenmesinin ardÄ±ndan izne Ã§Ä±kan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerÃ§ekleÅŸtirmeyecek kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± telekonferansla yapmaya devam ediyor.Â

Futbolcular, kendilerine teknik ekip tarafÄ±ndan verilen Ã¶zel programlarÄ± her gÃ¼n uygularken, iki gÃ¼nde bir gerÃ§ekleÅŸtirilen telekonferansla bir araya gelerek hem takÄ±m olgusunu yaÅŸamaya devam ediyor hem de eÅŸ zamanlÄ± olarak teknik ekip tarafÄ±ndan son durumlarÄ± takip ediliyor.Â

Telekonferansla gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana Antalya'da bulunan futbolcular evlerinden, Hakan Ã–zmert Sakarya'dan, Charles Silva Brezilya'dan, Ferhat Kaplan Ã‡anakkale'den, Yekta KurtuluÅŸ Ä°zmir'den, Veysel SarÄ± Ä°stanbul'dan, Eren Albayrak Bursa'dan katÄ±ldÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Tamer Tuna denetiminde ve antrenÃ¶rler nezaretinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼. Futbolcular, yarÄ±n kendilerine verilen programa gÃ¶re bireysel antrenmanlarÄ±na devam edecek.

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± futbolcular, 28 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yeniden telekonferans antrenmanÄ± ile bir arada Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ± bulacak.

Sivasspor'dan "Evde Kal" MesajÄ±