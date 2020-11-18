Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor'da Yanal'ın hedefi ilk maçında galibiyet
18.11.2020 - 15:30 | | İHA

Antalyaspor'da Yanal'ın hedefi ilk maçında galibiyet

Süper Lig’e 8 ay sonra yeniden dönen FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk lig maçı olan Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Antalyaspor'da Yanal'ın hedefi ilk maçında galibiyet
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da Tamer Tuna’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli teknik adam Ersun Yanal getirildi. En son Fenerbahçe’yi çalıştıran ve 8 aydır Süper Lig’den uzak kalan Yanal, yeni takımının başındaki ilk maçında galibiyet hedefliyor. Milli arayı iyi değerlendiren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Ersun Yanal’da takımına kısa sürede uyum sağladı. Süper Lig'in 9. haftasında sahasında pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda kart cezası nedeniyle Jahovic, sakatlığı nedeniyle de Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ile Fredy formasından uzak kalacak. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın karşılaşmasını Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay hakem üçlüsü yönetecek. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 puan alamayan kırmızı beyazlılarda yeni hocasıyla galibiyet alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Almanya'da Joachim Löw depremi! İspanya maçından hemen sonra resmen...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte A Milli Takım'ın Macaristan önündeki muhtemel 11'i ! Deniz Türüç...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'e rekorla transfer oldu, tozu dumana kattı...

Antalyasporda Yanalın hedefi ilk maçında galibiyet

İspanya'nın Almanya'yı 6-0 Mağlup Ettiği Maç Sonu Kutlamaları

    Prosinecki'den Gaziantep FK'ya övgü | 'Beşiktaş'ı da yendiler'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Aybaba'dan iddialı açıklama
      Aybaba'dan iddialı açıklama
    2. Semih Şentürk resmen döndü
      Semih Şentürk resmen döndü
    3. Rize'nin tek hedefi puan
      Rize'nin tek hedefi puan
    4. Beşiktaş'ta iki oyuncu yetişiyor...
      Beşiktaş'ta iki oyuncu yetişiyor...
    5. Yanal'ın hedefi galibiyet
      Yanal'ın hedefi galibiyet



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Futbolda elle oynama kuralı değişiyor

    Son dakika | Futbolda elle oynama kuralı değişiyor

    Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı

    Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı

    Emre Sakçı: Bugünler inşallah başlangıç olacak

    Emre Sakçı: Bugünler inşallah başlangıç olacak

    Mike Tyson ringe dönüyor

    Mike Tyson ringe dönüyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet