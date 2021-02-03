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03.02.2021 - 23:04 | | ANTALYA (AA) -Â

Antalyaspor'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki

Antalyaspor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi ve Antalyaspor VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Mustafa YÄ±lmaz, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hakemi Alper Ulusoy'u eleÅŸtirdi.

Antalyaspor'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki
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YÄ±lmaz, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda sahalarÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile 1-1 berabere kaldÄ±klarÄ± mÃ¼cadeleye iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"Bu yÃ¶netim hafÄ±zalarÄ±mÄ±zda kalacaktÄ±r." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam puan mÃ¼cadelesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z beraberlik, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, mÃ¼cadelemizin ve azmimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir mÃ¼sabaka olarak hafÄ±zalardaki yerini alacaktÄ±r. HafÄ±zalarÄ±mÄ±zdan silinmeyecek olan bir baÅŸka isim ise karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Alper Ulusoy olacak. MÃ¼sabakanÄ±n 70'inci dakikasÄ±nda Ulusoy'un verdiÄŸi karar, oyun kurallarÄ±na gÃ¶re deÄŸil, formanÄ±n rengine gÃ¶re verildiÄŸini bir kez daha bizlere ispat etmiÅŸtir. Lehimize verilmesini beklediÄŸimiz faulÃ¼n aleyhimize verildiÄŸi yetmezmiÅŸ gibi, bir de oyuncumuzun kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyundan atÄ±lmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e'de karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamÄ±yoruz. Bir baÅŸka pozisyonda rakibimizin 10 kiÅŸi kalmasÄ±nÄ± beklerken 'devam' kararÄ±, bu oyunun bu ÅŸartlarda daha ne kadar oynanabileceÄŸi ile ilgili endiÅŸelerimizi artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r."

YÄ±lmaz, haklarÄ±nÄ± arama konusunda asla geri adÄ±m atmayacaklarÄ±nÄ± TÃ¼rk futbol kamuoyu ve taraftarÄ±n bilmesini istedi.

Mustafa YÄ±lmaz, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"HiÃ§ vakit kaybetmeden her takÄ±ma eÅŸit yakÄ±nlÄ±kta olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuna, oyuncumuz Veysel'in kartÄ±nÄ±n iptali ile ilgili baÅŸvurumuzu yapacaÄŸÄ±z. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise bÄ±rakÄ±n bizim maÃ§Ä±mÄ±zÄ±, bir daha TÃ¼rkiye'de hiÃ§bir maÃ§ yÃ¶netmemesidir. HaklÄ± talebimizin sonuna kadar arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±mÄ±zdan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmamalÄ±dÄ±r."

Ã–te yandan, Antalyaspor KulÃ¼bÃ¼, sosyal medya hesabÄ±ndan saÄŸ gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda ÅŸiÅŸlik oluÅŸan Hakan Ã–zmert'in fotoÄŸraflarÄ±na yer vererek, "Keyfimizden yerde yatÄ±yoruz!" ifadesiyle paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Antalyaspordan hakem Alper Ulusoya tepki

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