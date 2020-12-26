Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor'dan sakatlık açıklaması! 6 futbolcu...
26.12.2020 - 15:37 | |  ANTALYA (AA) -

Antalyaspor'dan sakatlık açıklaması! 6 futbolcu...

Antalyaspor'dan sakatlığı bulunan 6 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi...

Antalyaspor'dan sakatlık açıklaması! 6 futbolcu...
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor, sakatlığı bulunan 6 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Adis Jahovic'in sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.

Ufuk Akyol'un ayak bileği bağ tamiri operasyonu geçirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ameliyatın ardından futbolcumuz rehabilitasyon sürecinde. Kaval kemik kırığı olan Drole ise bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ediyor. Ayak bileğinde bağ zorlanması olan Ali Eren İyican ile kasında zorlanma bulunan Bahadır Öztürk rehabilitasyon sürecinde.

Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Serdar Gürler, bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ediyor. Kas grubunda zorlanma olan Adis Jahovic'in de tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspordan sakatlık açıklaması 6 futbolcu...

 

 

 

Vitor Hugo ve ailesinden mutlu Noel'ler!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2
    Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2
  2. Tuzlaspor-Altınordu FK: 4-1
    Tuzlaspor-Altınordu FK: 4-1
  3. G.Saray'dan Sümer'in mezarına ziyaret
    G.Saray'dan Sümer'in mezarına ziyaret
  4. ‘G.Saray transferi kariyerimi bitirdi’
    ‘G.Saray transferi kariyerimi bitirdi’
  5. F.Bahçe'ye filede Ziraat darbesi...
    F.Bahçe'ye filede Ziraat darbesi...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor'dan sakatlık açıklaması! 6 futbolcu...

Antalyaspor'dan sakatlık açıklaması! 6 futbolcu...

Altay'da Özgür Özkaya şoku!

Altay'da Özgür Özkaya şoku!

Göztepe - Fatih Karagümrük (CANLI)

Göztepe - Fatih Karagümrük (CANLI)

Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet