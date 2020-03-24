Antalyasporlu futbolcular evlerinde çalışacak

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da kulüp yöneticileri, daha önce 24 Mart'ta başlayacağı belirtilen idmanların ikinci bir duyuruya kadar tesislerde yapılmayacağını futbolculara bildirdi.

Futbolculardan, antrenmanlarına bireysel olarak geçici süreyle evlerinden devam etmeleri istendi.

Evde ne mi yapacağız? Göztepeli Napoleoni anlatıyor...