Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyasporlu futbolcular evlerinde çalışacak
24.03.2020 - 16:06 | | ANTALYA (AA)

Antalyasporlu futbolcular evlerinde çalışacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig ertelenirken, Fraport TAV Antalyaspor'da 4 günlük iznin ardından futbolcuların antrenmanlara evlerinde devam etmelerine karar verildi.

Antalyasporlu futbolcular evlerinde çalışacak

 Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da kulüp yöneticileri, daha önce 24 Mart'ta başlayacağı belirtilen idmanların ikinci bir duyuruya kadar tesislerde yapılmayacağını futbolculara bildirdi. 

Futbolculardan, antrenmanlarına bireysel olarak geçici süreyle evlerinden devam etmeleri istendi.

Antalyasporlu futbolcular evlerinde çalışacak

Evde ne mi yapacağız? Göztepeli Napoleoni anlatıyor...

 

Halil Akbunar'ın, kızıyla keyifli anları...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Takımımızda virüs belirtisi yok

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Takımımızda virüs belirtisi yok

Son dakika | 2020 Tokyo Olimpiyatları 1 yıl ertelendi

Son dakika | 2020 Tokyo Olimpiyatları 1 yıl ertelendi

Paolo Maldini, corona virüsten kurtulduğunu açıkladı

Paolo Maldini, corona virüsten kurtulduğunu açıkladı

Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi

Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi

Sıradaki Haber