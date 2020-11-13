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13.11.2020 - 23:46 | | AA

Antalyasporlu futbolcular izokinetik testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara izokinetik testi yapıldı.

Antalyasporlu futbolcular izokinetik testinden geçti
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara izokinetik testi yapıldı. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle futbolcuların sabah testten geçtiği, akşam da saha antrenmanları gerçekleştirdiği belirtildi. 

Dün laktat testi uygulanan kırmızı-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gruplar halinde toplam 5 saat süren izokinetik testinden geçtiği kaydedildi. 

Akdeniz ekibi, 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çift idmanla sürdürecek.

Antalyasporlu futbolcular izokinetik testinden geçti

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