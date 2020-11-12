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12.11.2020 - 22:16 | | AA

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara laktat testi yapÄ±ldÄ±.Â

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara laktat testi yapÄ±ldÄ±.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±m, dÃ¼n gÃ¶revine baÅŸlayan teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde, 22 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Aytemiz Alanyaspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â 

"Fraport TAV Antalyaspor'umuz, Belek'teki Gloria Sport Arena'da laktat testinden geÃ§ti. FutbolcularÄ±mÄ±za, Gloria Sport Arena'nÄ±n son model cihazlarÄ± ile test uygulandÄ±. Teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Ersun Yanal ve teknik ekibinin gÃ¶zetimindeki testlerin bitiminde bir sÃ¼re fitness salonunda ve koÅŸu parkurunda Ã§alÄ±ÅŸan futbolcularÄ±mÄ±z, yarÄ±n da Gloria Sports Arena'da izokinetik testlerinden geÃ§ecek."

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geÃ§ti

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