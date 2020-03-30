Antalyasporlu futbolcular telekonferanslı yoga yaptı

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferansla yapmaya devam ediyor.

Futbolcular, saat 16.00'da sisteme aynı anda bağlanarak bir araya geldi.

Teknik direktör Tamer Tuna denetimindeki bugünkü çalışmayı, antrenörlerden Dolu Arslan'ın eşi yoga eğitmeni Esra Çinsar Arslan yaptırdı.

Futbolcular, Arslan'ın direktifleri doğrultusunda hareketleri yaparak günü tamamladı.

Yaklaşık bir saat süren ve alkışlar eşliğinde sona eren çalışmaya bazı futbolcuların eşleri ve çocukları da katıldı.

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