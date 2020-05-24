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24.05.2020 - 23:31 | | AA

Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti

Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcularÄ±nÄ±, ailelerinin sahada sÃ¼rpriz ziyareti duygulandÄ±rdÄ±.Â

Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti
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Ramazan BayramÄ±'nda hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± ara vermeden sÃ¼rdÃ¼ren SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcularÄ±nÄ±, ailelerinin sahada sÃ¼rpriz ziyareti duygulandÄ±rdÄ±.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan videolu paylaÅŸÄ±mda, takÄ±mÄ±n bayramda da kampta bulunduÄŸu otelde antrenmanlarÄ±nÄ± aksatmadan sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â 

Futbolculara ailelerinden sÃ¼rpriz bayram ziyareti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

Teknik heyet ve futbolcularÄ±n ailelerinin, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda "Hayat Bayram Olsa" ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde antrenman sahasÄ±na girerek takÄ±mÄ±n bayramÄ±nÄ± kutlamasÄ±yla duygusal anlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sÃ¼rpriz bayram ziyareti

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