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24.07.2020 - 16:48 | | ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor'un 38 yıllık emektarına veda

Antalyaspor'da 38 yıldır kulüp malzemecisi olarak görev yaptığı süreçte Rüştü Reçber, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Samuel Eto'o, Lukas Podolski, Milan Baros gibi Türk futboluna adını yazdırmış yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra Şenol Güneş, Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı gibi birçok teknik adamla çalışan 60 yaşındaki Sadettin Tosun, kırmızı beyazlı futbolcuların omuzlarında takıma veda etti.

Antalyaspor'un 38 yıllık emektarına veda
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Fraport TAV Antalyaspor'da sezonun son antrenmanında, Süper Lig'de elde edilen başarılı sonuçların sevincinin yanı sıra kulüpte 38 yıldır malzemeci olarak görev yapan Sadettin Tosun'a vedanın hüznü yaşandı.

Antalyasporun 38 yıllık emektarına veda

Taraftarı olarak maçlarını izlediği kırmızı beyazlı kulüpte 22 yaşında çalışmaya başlayıp, uzun yıllar görev yapan Tosun, antrenmanda takıma veda etti. Kırmızı beyazlı kulüpte çalıştığı süreçte Rüştü Reçber, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Samuel Eto'o, Lukas Podolski, Milan Baros gibi Türk futboluna adını yazdırmış yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra Şenol Güneş, Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı başta olmak üzere birçok teknik adamla çalışan Sadettin Tosun, veda etkinliğinde duygusal anlar yaşadı.

Antrenman sahasında yapılan etkinlikte teknik direktör Tamer Tuna ve asbaşkan Berkay Bahar, kırmızı beyazlı kulübe hizmetlerinden dolayı Sadettin Tosun'a plaket verdi. Akdeniz ekibinde yıllardır 'Sado Dayı' olarak camiada herkesin gönlünü kazanan Tosun, futbolcuların omuzlarında son idmanına çıktı. Futbolcular, 'Sado Dayı'yı havaya atarak sevgi gösterisinde bulundu.

 

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