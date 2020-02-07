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07.02.2020 - 15:30 |

Antalyaspor'un ismi Fraport TAV Antalyaspor oldu

Süper Lig ekibi Antalyaspor’un ismi değişiyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın Fraport TAV ile imzalayacağı anlaşmayla isim sponsoru alacak.

Antalyaspor'un ismi Fraport TAV Antalyaspor oldu

Antalyaspor isminin başına Fraport TAV koyarak yoluna devam edecek. Yarın yapılacak törende Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Antalyasporumuz ile Fraport TAV arasında yarın (08.02.2020 Cumartesi) saat 13.00’te isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacaktır."

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Antalyasporun ismi Fraport TAV Antalyaspor oldu

 

 

 

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