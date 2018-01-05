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05.01.2018 - 13:19 |

Antetokounmpo, LeBron'u geride bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Los Angeles kentinde düzenlenecek 2018 All-Star maçı kadrolarını belirlemek amacıyla devam eden oylamanın ilk turu sona erdi.

Antetokounmpo, LeBron'u geride bıraktı
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Staples Center'da 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek 67. NBA All-Star maçının kadro seçiminde taraftar oylamasının ilk turu tamamlandı.

İlk kez geçen sezon all-star takımına seçilen Bucks'ın 23 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, aldığı 863 bin 416 oyla genel oylamada ve Doğu Konferansı'nda taraftarların ilk sıradaki tercihi oldu. Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James ise 856 bin 80 oyla Antetokounmpo'nun ardından ikinci sırada yer aldı. Doğu Konferansı'nın en iyi oyun kurucusu ise 802 bin 834 oyla Boston Celtics forması giyen Kyrie Irving oldu.

Batı Konferansı'nda ise Golden State Warriors'ın yıldızlarından Kevin Durant 767 bin 402 oyla zirvede yer alırken, Stephen Curry ise 735 bin 115 oyla en iyi oyun kurucu sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Oylamada, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak. Bu yılki NBA All-Star maçında, farklı bir oyuncu seçimi yöntemi kullanılacak. En çok oyu alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer basketbolcu, kaptan seçilerek en fazla oy alan diğer isimler arasından kadrolarını oluşturacak. Yeni formatta, her iki takım, seçeceği bir hayır kurumu için mücadele edecek.

Basketbolseverler, NBA'in resmi internet sayfasının yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden 16 Ocak'a kadar oy kullanabilecek. İlk 5'ler 19 Ocak, NBA başantrenörleri tarafından seçilecek yedekler ise 24 Ocak'ta açıklanacak.

NBA All-Star'da ilk tur oylama sonuçlarının ardından ilk 5'te yer alan isimler şöyle:

Doğu Konferansı

1 Giannis Antetokounmpo (MIL) 863,416

2 LeBron James (CLE) 856,080

3 Joel Embiid (PHI) 433,161

4 Kristaps Porzingis (NYK) 359,459

5 Kevin Love (CLE) 221,969

Oyun kurucular

1 Kyrie Irving (BOS) 802,834

2 DeMar DeRozan (TOR) 259,368

3 Victor Oladipo (IND) 251,886

4 Ben Simmons (PHI) 210,085

5 John Wall (WAS) 175,990

Batı Konferansı

1 Kevin Durant (GSW) 767,402

2 Anthony Davis (NOP) 393,000

3 DeMarcus Cousins (NOP) 356,340

4 Draymond Green (GSW) 325,612

5 Paul George (OKC) 291,495

Oyun kurucular

1 Stephen Curry (GSW) 735,115

2 James Harden (HOU) 602,040

3 Russell Westbrook (OKC) 438,469

4 Klay Thompson (GSW) 359,442

5 Manu Ginobili (SAS) 231,460

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