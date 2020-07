Anthony Davis'ten 45 sayı, 15 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 116-113 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 45 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaptı.



NBA'e 4 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, konuk olduğu Boston Celtics'i uzatma sonunda 116-113 mağlup etti. Bu sonuçla Celtics'in 7 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalandı.



Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 45 sayı ve 16 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Önceki maçta New York Knicks'e karşı 48 sayı, 17 ribauntluk performans sergileyen Davis, üst üste 45 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.



Pelicans'ta 19 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan DeMarcus Cousins ve 23 sayı, 7 asistle oynayan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı.



Celtics'te Kyrie Irving'in 27 sayı, 7 ribaunt, Marcus Smart'ın 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Al Horford'ın 14 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.



Timberwolves'a Magic freni

Orlando Magic'in 108-102 yendiği Minnesota Timberwolves, 5 maç sonra kaybetti. Ev sahibi Magic'in şutör gardı Evan Fournier, 32 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.



Magic'te Bismack Biyombo 10 sayı, 16 ribaunt, 5 blok, Khem Birch de 12 sayı, 10 ribaunt, 4 blokla "double double" yaptı. D.J. Augustin ise 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu.



Timberwolves'ta Jimmy Butler 28 sayı, 7 ribaunt, 5 top çalma, Karl-Anthony Towns 15 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Taj Gibson 18 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele etti.



NBA'e 10 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 108-102

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-116 (

uzatmada) Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 105-102

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 118-111