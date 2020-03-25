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25.03.2020 - 16:51 |

Anthony Joshua'da corona virüs paniği!

Eski IBF, WBA, IBO ağır sıklet boks şampiyonu olan ve ağır sıklette yarışan Nijerya asıllı İngiliz boksör Anthony Joshua, Galler Prensi Charles'ın corona virüse yakalanması sonrası büyük endişe yaşadı. Joshua, 2 hafta önce Galler prensi ile tanışmış ve tokalaşmıştı.

Anthony Joshua'da corona virüs paniği!

Eski IBF, WBA, IBO ağır sıklet boks şampiyonu olan ve ağır sıklette yarışan Nijerya asıllı İngiliz boksör Anthony Joshua, Galler Prensi Charles'ın corona virüse yakalanması sonrası büyük endişe yaşadı. Joshua, 2 hafta önce Galler prensi ile tanışmış ve tokalaşmıştı.

Anthony Joshua'nın menajeri, Daily Mail'e açıklamalarda bulundu. Joshua'nın menajeri Eddie Hearn açıklamasında, "Joshua şu an evde ve devletin uyguladığı sokağa çıkma yasağı sebebiyle karantinada. Durumu gayet iyi. Hiçbir belirtisi yok" dedi.

Anthony Joshuada corona virüs paniği

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