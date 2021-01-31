Anthony Nwakaeme'den anlamlı ziyaret

Anthony Nwakaeme, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece kendisinin videolarına tepki verdiği belirtilen Trabzonspor taraftarı Yusuf Şentürk’ü Akçaabat’taki evinde ziyaret etti. Başakşehir’i yenerek kazandıkları TFF Süper Kupa’yı da beraberinde getiren Nijeryalı yıldız, Yusuf’la hatıra fotoğrafı çektirdi ve imzaladığı formayı verdi. Nwakaeme’nin anlamlı ziyareti, kulübün sosyal medya hesabından, “Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf... Sen Nwakaeme ile buluşmak istersin de o sana gelmez mi?” ifadeleriyle paylaşıldı.

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