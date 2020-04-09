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09.04.2020 - 07:00 |

Antrenman videoları Sergen Yalçın’a gönderiliyor

Beşiktaşlı oyuncuların bireysel antrenmanlarını her gün kayda aldıkları ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların beş dakikalık videoları hiç aksatmadan Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarına gönderdikleri aktarıldı.

Kartal’da futbolcular koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 15 gündür çalışmalarını bireysel olarak evlerinden sürdürüyor. Teknik heyetin özel program verdiği siyah-beyazlılar her gün düzenli olarak fizik kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Beşiktaşlı oyuncuların bireysel antrenmanlarını her gün kayda aldıkları ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların beş dakikalık videoları hiç aksatmadan Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarına gönderdikleri aktarıldı.

Oyuncularını yakın takip altında tutan Yalçın’ın özellikle kilo almamaları konusunda ciddi uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı teknik adamın, oyunculardan tıpkı resmi müsabaka döneminde olduğu gibi dengeli beslenmelerini ve antrenmanlarını kesinlikle aksatmamalarını istediği bildirildi.

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