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HaberlerFenerbahçe Haberleri Antrenör Sarp Yiğit’ten Thiam yorumu
19.08.2020 - 15:51 | | Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL,(DHA)

Antrenör Sarp Yiğit’ten Thiam yorumu

Kasımpaşa’da hem Mustafa Denizli hem de Tayfur Havutçu’nun 1’inci yardımcısı olarak görev alan antrenör Sarp Yiğit, Fenerbahçe’nin Thiam transferini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi.

Antrenör Sarp Yiğit’ten Thiam yorumu
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Sarı-lacivertli takımın önemli bir transfer yaptığını söyleyen Yiğit, “Mame Thiam hücum bölgesinde nereye koysanız yararlanabileceğiniz bir oyuncu ve hem karakterli hem de ekstra antrenman yapmayı çok seviyor” ifadelerini kullandı.

"EKSTRA ANTRENMAN YAPMAYI ÇOK SEVİYOR"
Senegalli oyuncu ile uzun süre çalışan antrenör Sarp Yiğit‘in golcü futbolcu ile ilgili analizi şöyle: “İnter gibi önemli bir takımın altyapısından yetişti ve temel futbol bilgisi yüksek. Oyunu iki yönlü oynama kapasitesine sahip. Atletik değerleri ve topa yatkınlığı, tekniği de iyi olan bir oyuncu. Ofans bölgesinde nereye koysanız yararlanabileceğiniz bir oyuncu. Karakter olarak da arkadaşlık bağları yüksek, takım içinde kendini sevdiren disiplinli ve ekstra antrenman yapmayı seven bir karakter.”

Antrenör Sarp Yiğit’ten Thiam yorumu

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