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02.08.2020 - 00:41 | | ANKARA (AA) -

Antwerp-Club Brugge: 1-0

Belçika'da futbol yaklaşık 5 ay sonra yeniden başladı. Antwerp, Belçika Kupası finalinde Club Brugge'u yenerek kupayı kazanan taraf oldu.

Antwerp-Club Brugge: 1-0
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Belçika Kupası finalinde Antwerp, Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmaları, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan kupa finaliyle yeniden başladı.

Antwerp-Club Brugge: 1-0

Antwerp, 25. dakikada Lior Refaelov'un golüyle Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) son maç 7 Mart'ta oynamış ve daha sonra 2019-2020 sezonu tescil edilerek lider Club Brugge şampiyon ilan edilmişti.

 

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