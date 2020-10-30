Antwerp - Tottenham: 1-0

Tottenham bu mağlubiyetle İngiliz takımları arasında bu sezon Avrupa kupalarında yenilgi alan ilk kulüp oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Antwerp, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırladı. 29. dakikada 34 yaşındaki forvet Lior Refaelov takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Jose Mourinho oyuna Heung-Min Son, Lamela ve Harry Kane gibi oyuncuları alsa da bir türlü beraberlik golünü bulamadı ve Belçika temsilcisi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından Antwerp 2'de 2 yaparak 6 puana yükselirken Tottenham ise 3 puanda kaldı.