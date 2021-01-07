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07.01.2021 - 19:31 | | Oğuzhan Sarzep SİVAS (İHA) -

Appindangoye Sivasspor ile sözleşme uzattı

 DG Sivasspor’da Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı.

Appindangoye Sivasspor ile sözleşme uzattı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Aaron Appindangoye ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi.

Appindangoye’nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023’te sona erecek.

2019 sezonunda Ümraniyespor’dan Sivasspor’a transfer olan Aaron, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Appindangoye Sivasspor ile sözleşme uzattı

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